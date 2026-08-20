Приговор участникам финансовой пирамиды оставили без изменений

Кассационный суд по уголовным делам рассмотрел жалобы по делу о создании и деятельности финансовой пирамиды. Шестеро участников организованной группы получили от 9 до 11 лет лишения свободы.

По материалам дела, осужденные через подконтрольные компании привлекали деньги граждан под видом покупки акций и облигаций. Взамен людям обещали доходность от 15% до 30%.

При этом, как установил суд, полученные деньги фактически не вкладывались в предпринимательскую деятельность, которая могла бы обеспечить выполнение обязательств перед вкладчиками. Часть средств распределялась между участниками группы и использовалась по их усмотрению. Кроме того, некоторым вкладчикам выплачивали деньги за счет средств, поступавших от новых участников.

Местные суды признали фигурантов виновными в создании, руководстве и участии в организованной группе, а также в создании и деятельности финансовой пирамиды. Им назначили от 9 до 11 лет лишения свободы.

Что просили стороны

Адвокат осужденной А., которая получила 9 лет лишения свободы, просил оправдать ее по статье 262 УК и смягчить наказание. По версии защиты, ее участие в организованной группе не было доказано.

Одна из потерпевших, Л., просила взыскать с осужденных 2,4 млн тенге материального ущерба и 1,17 млн тенге неустойки.

Представитель 40 потерпевших Е. настаивал на более строгой уголовно-правовой оценке действий осужденных, усилении наказания, обращении взыскания на их имущество и пересмотре гражданских исков.

Что решил кассационный суд

Кассационный суд не нашел существенных нарушений, которые могли бы повлиять на законность судебных решений.

Доводы защиты А. суд отклонил. Установлено, что она присоединилась к уже действовавшей организованной группе в 2014 году. Ее участие подтверждалось показаниями потерпевших и свидетелей, документами, сведениями о выплате вознаграждений и видеозаписями.

Требование потерпевшей Л. о взыскании 2,4 млн тенге также не удовлетворили. Суд отметил, что размер присужденного ей ущерба определен с учетом ранее полученных выплат и составляет 1,6 млн тенге. Требование о неустойке относится к гражданско-правовым отношениям, поэтому такой вопрос может быть рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

Представитель потерпевших также просил квалифицировать действия осужденных более строго. Однако суд посчитал квалификацию по статье 217 УК правильной. По мнению суда, одни и те же действия нельзя дополнительно квалифицировать как мошенничество.

Не удовлетворено и требование обратить взыскание на имущество осужденных. Правоохранительные органы не представили доказательств того, что конкретное имущество принадлежит осужденным и было приобретено преступным путем.

В итоге кассационный суд оставил ранее принятые судебные акты без изменений, а все жалобы – без удовлетворения.