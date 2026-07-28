Жуткое ДТП произошло на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск»: погибли трое
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В Алакольском районе области Жетысу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария произошла 26 июля на 474-м километре автодороги «Алматы – Усть-Каменогорск».
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Toyota Highlander.
После этого произошло столкновение с автомобилем Lexus GS300, который двигался в попутном направлении.
Есть ли пострадавшие
В результате ДТП водитель Kia Sportage и двое пассажиров скончались на месте происшествия.
Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения.
Что известно
Сотрудники полиции начали досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства аварии.
Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.
«Несколько секунд риска могут стоить человеческих жизней», – напомнили в полиции.
Ранее на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
ДТП произошло на 171-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил столкновение с другой Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении.
От полученных травм 56-летний водитель одной из машин скончался на месте. Еще восемь человек были доставлены в медицинское учреждение.
Позже стало известно, что второй водитель, несмотря на оказанную помощь врачей, также умер в больнице.
По факту аварии начато расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее женщина погибла в массовом ДТП на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск".
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