На главном судебном разбирательстве по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова, передает корреспондент BAQ.KZ.

На кадрах с допроса стороны сначала рассказали о событиях той трагической ночи, произошедшей у магазина "Камажай". После этого следователь предложил участникам задать друг другу вопросы. Гаипбаев отказался, тогда как Ильясов воспользовался правом высказаться.

"По-мужски, ты же стрелял, признай это", – обратился Ильясов к Гаипбаеву. "Я не стрелял", – коротко ответил Гаипбаев. "По-мужски, стрелял же", – настаивал подсудимый. "Не стрелял".

Словесную перепалку остановил следователь, напомнив, что очная ставка – это не место для обвинений, а для конкретных вопросов.

"Я тебя тогда предупреждал, что ему 16 лет…", – заявил Гаипбаев в продолжение. "Я даже кончиком пальца не притронулся к 16-летнему ребёнку, я даже не разговаривал с тобой тогда", – ответил Ильясов.

Также Ильясов признал, что после нападения забрал с собой ружьё, которым им якобы угрожал Гаипбаев.

Ранее в суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.

Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.