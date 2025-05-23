"Признайся по-мужски, стрелял же": о чём говорил подсудимый с дядей Шерзата на очной ставке
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На главном судебном разбирательстве по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова, передает корреспондент BAQ.KZ.
На кадрах с допроса стороны сначала рассказали о событиях той трагической ночи, произошедшей у магазина "Камажай". После этого следователь предложил участникам задать друг другу вопросы. Гаипбаев отказался, тогда как Ильясов воспользовался правом высказаться.
"По-мужски, ты же стрелял, признай это", – обратился Ильясов к Гаипбаеву.
"Я не стрелял", – коротко ответил Гаипбаев.
"По-мужски, стрелял же", – настаивал подсудимый.
"Не стрелял".
Словесную перепалку остановил следователь, напомнив, что очная ставка – это не место для обвинений, а для конкретных вопросов.
"Я тебя тогда предупреждал, что ему 16 лет…", – заявил Гаипбаев в продолжение.
"Я даже кончиком пальца не притронулся к 16-летнему ребёнку, я даже не разговаривал с тобой тогда", – ответил Ильясов.
Также Ильясов признал, что после нападения забрал с собой ружьё, которым им якобы угрожал Гаипбаев.
Ранее в суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.
Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.
Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.
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