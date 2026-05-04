Проблемные сети Риддера отремонтируют за счет бюджета
Правительство Казахстана направит 1,8 млрд тенге на ремонт ТЭЦ и теплосетей Риддера. Работы проведут к отопительному сезону 2026–2027 годов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Казахстана направит около 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения города Риддер. Средства выделены из резерва в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.kz.
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Финансирование будет направлено на подготовку инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов. В частности, планируется завершить капитальный ремонт 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на городской ТЭЦ.
Необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты выявили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для стабильной работы системы теплоснабжения.
В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были зафиксированы повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость их обновления.
Ожидается, что ремонт котлоагрегатов и тепловых сетей позволит повысить устойчивость работы системы и обеспечить более надежное теплоснабжение жителей города.
Ранее сообщалось, что в Риддере в январе 2025 года началось строительство новой школы на 600 мест, финансируемой за счёт инвесторских средств. На декабрь 2025 года готовность объекта составляла 35%. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на июль 2026 года. Параллельно ведётся прокладка внешних инженерных сетей, а также обустройство подъездных путей и парковочных зон.
Читай также: Казгидромет зафиксировал высокий уровень загрязнения воздуха в Риддере