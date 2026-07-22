Продкорпорация направила 20 тысяч тонн пшеницы в Туркестанскую область
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АО «Продовольственная контрактная корпорация» приступило к поставкам продовольственной пшеницы из северных регионов страны в Туркестанскую область. До конца июля планируется доставить 20 тысяч тонн зерна, передает BAQ.KZ.
По состоянию на 20 июля на элеватор в поселке Тюлькубас уже отправлено 14,8 тысячи тонн пшеницы. В том числе 9,6 тысячи тонн пшеницы 3-го класса из Акмолинской области и 5,1 тысячи тонн пшеницы 4-го класса из Северо-Казахстанской области.
В Продкорпорации отметили, что перераспределение зерна между регионами позволяет поддерживать необходимый баланс запасов и своевременно обеспечивать продовольственной пшеницей области, где объемы собственного производства ограничены.
Параллельно национальный зерновой оператор продолжает реализацию зерна через товарную биржу. С мая по июль 2026 года птицеводческие, животноводческие, мукомольные и другие предприятия приобрели через биржевую площадку 91 тысячу тонн зерна.
Для поддержки птицеводческих и животноводческих хозяйств пшеница 4-го класса реализуется по фиксированной цене.
В Продкорпорации подчеркнули, что располагают достаточными запасами продовольственной пшеницы для обеспечения внутреннего рынка и при необходимости готовы увеличить объемы поставок.
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