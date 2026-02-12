В проекте новой Конституции Республики Казахстан на конституционном уровне закрепляется гарантия защиты финансовой информации граждан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно документу, тайна банковских операций, личных вкладов и сбережений охраняется законом. Эта норма включена в статью 21, посвящённую праву на неприкосновенность частной жизни и защите персональных данных, в том числе в условиях цифровизации.

В проекте также подчёркивается, что ограничение банковской тайны возможно исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом, что предполагает судебные и иные законодательно установленные процедуры.

Закрепление данной нормы в Конституции направлено на усиление защиты имущественных прав граждан и повышение доверия к финансовой системе страны.

Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.