Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас. Она сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии, передает BAQ.KZ.

"В Туркестанской области в селе Алгабас Жетысайского района погибли 9 детей при пожаре. Дома было две семьи, родители и дети, произошло возгорание и обвалилась крыша. Региональный уполномоченный совместно с Центром психологической поддержки выехали на место. Идет расследование причин возгорания. Выражаем соболезнования родственникам погибших", — написала Динара Закиева.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".