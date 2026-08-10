В Осакаровском районе Карагандинской области заработал новый кирпичный завод.

В проект инвестировали более 1,5 млрд тенге, предприятие создаст до 40 рабочих мест и сможет выпускать до 45 млн кирпичей в год.

Сколько вложили в проект

Завод ТОО «Алтын Алқап Қарағанды» реализован в рамках казахстанско-китайского сотрудничества. Объем инвестиций составил более 1,5 млрд тенге.

Предприятие рассчитано на выпуск до 45 млн кирпичей в год. Производство включает полный цикл – от подготовки глины до обжига готовой продукции. Одна партия проходит весь процесс примерно за восемь часов.

Откуда завод будет получать сырье

Для обеспечения предприятия собственным сырьем инвестору предоставили земельный участок для разработки месторождения глины.

Кроме того, для завода создали необходимую инженерную инфраструктуру.

«Проект получил комплексную государственную поддержку. Для обеспечения предприятия необходимой инфраструктурой акиматом Карагандинской области за счет бюджетных средств профинансировано строительство наружных сетей электроснабжения», – отметил руководитель управления предпринимательства и промышленности Аскар Газалиев.

По его словам, запуск предприятия показывает, как государственная поддержка может способствовать привлечению частных инвестиций и развитию новых производств.

Сколько рабочих мест создадут

Сейчас на заводе работают 20 человек. После выхода предприятия на проектную мощность количество постоянных рабочих мест планируют увеличить до 40.

«Для жителей нашего района это новые возможности для трудоустройства, профессионального роста и освоения современных производственных технологий», – отметил аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

Куда будут поставлять кирпич

По словам инвестора Сай Шуан Гуна, расположение завода в Осакаровке позволит поставлять продукцию не только в Карагандинскую, но и в Акмолинскую область.

«Наша продукция сможет закрыть потребности сразу двух регионов благодаря удобной логистике. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество со строительными компаниями, стабильный выпуск качественной продукции и дальнейшее развитие производства», – сказал он.

Первые образцы кирпича уже получили положительную оценку потенциальных покупателей.

«Даже по сырому кирпичу до обжига видно, что геометрия ровная. По первым впечатлениям кирпич плотный, а это говорит о хорошем качестве», – отметил представитель строительной компании Ислам Тасуев.

Запуск предприятия позволит увеличить производство отечественных строительных материалов, создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в местный бюджет.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в легкой промышленности Казахстана планируют создать около 40 тысяч рабочих мест, запустить 35 инвестиционных проектов и увеличить переработку сырья в 1,5-2 раза. Эти показатели заложены в Комплексный план развития отрасли.

Документ рассчитан на 2026-2030 годы и включает 28 мер. Они касаются закупок, борьбы с теневым импортом, привлечения инвестиций, подготовки специалистов и продвижения казахстанских брендов.

План обсудили представители госорганов, НПП «Атамекен», фонда «Даму» и отечественных предприятий на встрече под председательством заместителя Премьер-министра и министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Предприятиям предложат заключать соглашения о повышении локализации. Компании должны будут увеличивать выпуск продукции, создавать рабочие места и обучать сотрудников.

Взамен бизнес сможет получить льготное финансирование, лизинг оборудования, специальные инвестиционные контракты и долгосрочные договоры на закуп продукции.

Отдельный блок плана посвящен движению сырья и готовых товаров. Для этого прорабатывается система прослеживаемости через виртуальные склады и электронные счета-фактуры.

По данным Министерства торговли и интеграции, больше всего отечественных производителей работает в легкой промышленности и сельском хозяйстве. При этом импорт продолжает занимать значительную долю рынка.

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