Прокуратура добилась отмены налоговых претензий на 230 млн тенге к инвестору в Атырау

Прокуратура Атырауской области добилась отмены незаконного доначисления налогов на сумму свыше 230 млн тенге в отношении компании «Тексол Транс».

Инвестор реализует в регионе проект по развитию отечественного машиностроения стоимостью около 24 млрд тенге. В его рамках планируется создать более 300 рабочих мест.

После защиты прав компании в Атырау открылся новый независимый научно-испытательный центр. Он предназначен для исследований и испытаний продукции машиностроительной отрасли.

Объекты компании посетил прокурор области Мадияр Басшыбаев. Он заявил, что запуск центра станет значимым этапом для развития отечественной испытательной базы и роста конкурентоспособности казахстанской машиностроительной продукции.

С начала 2026 года прокуратура региона защитила права 49 инвесторов. Они реализуют проекты на 3,9 трлн тенге, предусматривающие создание около 3,5 тысячи рабочих мест.

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