Прокурора Актау временно отстранили от должности
Авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение Специализированного суда Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова, обвиняемого в мелком хулиганстве, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что законность судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.
Кроме того, в отношении Абдирова проводится служебное расследование.
В связи с этим, согласно пункту 2) части 1 статьи 38 Закона "О правоохранительной службе", он временно отстранен от должности до окончательного решения вопроса о его ответственности.
Ранее мы сообщали, что прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы. Позже стало известно, что его признали невиновным.
По материалам дела, прокурор познакомился с двумя земляками — братьями, с которыми вместе направлялся к самолету. В автобусе, доставлявшем пассажиров от терминала к воздушному судну, произошёл некий инцидент, после чего 28 августа сотрудник линейного отдела полиции составил протокол на Абдирова. Его заподозрили в нарушении общественного порядка.
