Прокуроры без навыков программирования создали ИИ-системы для анализа преступности
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Казахстанские прокуроры разработали два ИИ-инструмента без навыков классического программирования. Один за секунды превращает текстовые справки по уголовным делам в наглядные схемы, второй обрабатывает годовую криминальную статистику за 15 минут, передает BAQ.KZ.
Разработки представили Генеральному прокурору Берику Асылову и основателю венчурного фонда Sinovation Ventures, бывшему главе Google China Кай-Фу Ли.
Над проектами работали более 20 прокуроров. Они прошли интенсивное обучение по методу Vibe Coding при участии казахстанской компании Q.AI. Метод позволяет создавать цифровые продукты без классического программирования.
Уголовное дело превращается в схему
Первый продукт назвали «ИИ-помощник следователя». Система анализирует текстовые справки по уголовным делам, определяет фабулу преступления, выявляет скрытые связи между участниками и структурирует доказательства.
Алгоритм проверили на делах о взятках и фиктивных счетах-фактурах. На построение наглядной схемы ему требуется несколько секунд.
Второй продукт получил название «ИИ-аналитик больших данных». Он обрабатывает годовой массив криминальной статистики за 15 минут и формирует интерактивные панели с данными о видах правонарушений и демографии.
В Генпрокуратуре рассчитывают, что система позволит быстрее принимать меры по предупреждению преступлений.
Сотрудники, не написавшие ни строчки кода, создают продукты, способные обрабатывать данные со скоростью, недоступной человеку, - отметил Кай-Фу Ли.
Алгоритмы будут искать подозрительное поведение
Берик Асылов заявил, что алгоритмы смогут помогать правоохранительным органам выявлять преступные модели поведения.
В XXI веке главным детективом будут алгоритмы. Если раньше преступника выдавал отпечаток пальца, теперь его выдаст модель поведения. Мы уже близки к анализу видеопотоков для распознавания подозрительных паттернов поведения воров, грабителей и насильников. Преступник может скрыть лицо, но не может скрыть поведение. Тем самым усиливаются механизмы профилактики и обеспечения неотвратимости наказания. Закон получает возможность действовать на опережение, - подчеркнул Генеральный прокурор.
По итогам встречи стороны договорились продолжить обучение прокуроров и выбрать пилотный проект для запуска ИИ-систем в ведомстве.
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