В индонезийской провинции Северное Малуку семиметровый питон напал на 35-летнего жителя и проглотил его целиком. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на detikSulsel.

Мужчина шел пешком один из деревни Кобо домой в деревню Вайсакай в округе Сула. Свидетелей нападения него не было.

«Расстояние между Кобо и Вайсакай довольно большое, путь идет через лес, по тропе, и вдоль дороги нет домов до самого въезда в Вайсакай», - рассказал местный житель. «Жертву схватил питон длиной семь метров и проглотил, в результате чего мужчина погиб», - сказал detikcom начальник полиции округа Сула Хандрес.

Около 16:00 по местному времени житель деревни Чандра Умасуги с тремя спутниками шел из деревни Пелита-Джая в Вайсакай и увидел на дороге вещи Лумбесси.

«На середине пути они увидели вещи пострадавшего, рюкзак, сандалии, и заметили капли крови», - рассказал Хандрес.

Свидетели сфотографировали находку, развернулись и вернулись в Пелита-Джая, чтобы предупредить односельчан. После этого началась поисковая операция. Во время поисков жители заметили след змеи и пошли по нему. Питона нашли около 20:00, он уже не мог двигаться из-за раздутого брюха.

«Они шли по следу, пока не нашли змею. Затем жители убили змею, чтобы достать тело погибшего из брюха», - рассказал начальник полиции.

Тело Лумбесси доставили в дом для прощания и похорон. Полиция округа призвала жителей быть осторожнее на огородах и ходить в лес вдвоем, а не поодиночке.

Сетчатые питоны распространены в Индонезии и Юго-Восточной Азии и вырастают длиннее семи метров. Нападения на людей происходят редко. В марте 2017 года на острове Сулавеси такой питон проглотил 25-летнего работника пальмовой плантации, в июле 2025 года в Юго-Восточном Сулавеси жертвой стал 61-летний фермер.

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