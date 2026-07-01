Нетрезвый мужчина напал на фельдшера в Северном Казахстане

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи.

По данным Департамента полиции региона, инцидент произошел 23 июня в районе реки Чудесай в районе Шал акына, где перевернулся автомобиль "Lada". На место ДТП прибыли сотрудники патрульной полиции и бригада скорой помощи.

Как сообщили правоохранители, один из пассажиров автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию и препятствовал работе медиков. Мужчина нанес удары по рукам, ногам и в область живота 37-летней медсестре скорой помощи.

Для пресечения противоправных действий сотрудники патрульной полиции применили силу. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту нападения на медицинского работника возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии, назначен административный арест на 20 суток, а также лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Напомним, главой государства был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".Согласно документу за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи положен штраф от 200 до 500 МРП. Либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств наказание меняется – от двух до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Если в отношении медработника применили насилие, не опасное для жизни и (или) здоровья, назначается штраф в размере от 500 до 1000 МРП. Или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком от двух до трёх лет. При наличии отягчающих обстоятельств усиливает наказание – от трёх до семи лет ограничения либо лишения свободы. При применении насилия, опасного для жизни и здоровья полагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.

Эксперты говорят, что на протяжении последних 10-15 лет профессиональное сообщество наблюдало рост негативного отношения к медицинским работникам. По мнению президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслава Локшина, закон стал как никогда своевременным.

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