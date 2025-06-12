Протесты против Трампа переросли в стычки с полицией в Сиэтле
Акции против политики Трампа охватили Сиэтл, Лос-Анджелес и Техас.
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В Сиэтле массовая акция протеста против миграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Seattle Times, тысячи демонстрантов собрались в районе Капитолийского холма и двинулись маршем к федеральному зданию в центре города. Полицейский вертолет следил за колонной с воздуха. Позже отдельные участники начали бросать камни в полицейских, запускать фейерверки и поджигать мусорные контейнеры.
В результате столкновений задержаны восемь человек, сообщила полиция в соцсети X (бывший Twitter).
Параллельно протесты прошли в городе Спокан — в 400 км от Сиэтла. Там полиция применила слезоточивый газ, а мэр Лиза Браун ввела комендантский час.
В Лос-Анджелесе протесты вспыхнули после рейда миграционной службы, в ходе которого задержали 44 нелегальных мигранта. В ответ Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии, заявив, что они останутся до стабилизации ситуации.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал решение о вводе военных и пообещал подать в суд. В центре города также введён комендантский час.
Подобные митинги также прошли в Остине и Далласе (штат Техас), где губернатор Грег Эбботт задействовал силы местной Нацгвардии для "обеспечения порядка".
Ранее мы писали о том, что протесты против иммиграционной политики США охватили десять штатов и столицу страны.
Накануне в США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран.
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