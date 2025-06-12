В Сиэтле массовая акция протеста против миграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Seattle Times, тысячи демонстрантов собрались в районе Капитолийского холма и двинулись маршем к федеральному зданию в центре города. Полицейский вертолет следил за колонной с воздуха. Позже отдельные участники начали бросать камни в полицейских, запускать фейерверки и поджигать мусорные контейнеры.

В результате столкновений задержаны восемь человек, сообщила полиция в соцсети X (бывший Twitter).

Параллельно протесты прошли в городе Спокан — в 400 км от Сиэтла. Там полиция применила слезоточивый газ, а мэр Лиза Браун ввела комендантский час.

В Лос-Анджелесе протесты вспыхнули после рейда миграционной службы, в ходе которого задержали 44 нелегальных мигранта. В ответ Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии, заявив, что они останутся до стабилизации ситуации.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал решение о вводе военных и пообещал подать в суд. В центре города также введён комендантский час.

Подобные митинги также прошли в Остине и Далласе (штат Техас), где губернатор Грег Эбботт задействовал силы местной Нацгвардии для "обеспечения порядка".

Ранее мы писали о том, что протесты против иммиграционной политики США охватили десять штатов и столицу страны.

Накануне в США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран.