В Талгаре сорвали новую схему обмана с лицом "Джеки Чана"

В Алматинской области полиция остановила очередную попытку телефонного мошенничества, передает BAQ.kz.

Жертвой мошенника едва не стал пожилой житель Талгара.

Сначала мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сообщил, что нужно подтвердить запись на вакцинацию и попросил назвать код из SMS. Подозрений это не вызвало, так как пенсионер действительно недавно записывался на прививку.

Позже ему позвонил другой человек. На этот раз он представился сотрудником службы Агентства по финансовому мониторингу. Мужчине сообщили, что якобы мошенники уже пытаются оформить на него кредит, и для "защиты" необходимо продиктовать ещё один код и "закрыть счета".

На самом деле оба звонка были частью одной мошеннической схемы. Злоумышленники специально создавали ощущение срочности и доверия, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам.

Преступление удалось предотвратить. Полиция вовремя вмешалась и сопроводила мужчину в ЦОН. Там ему дополнительно усилили защиту данных – заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить доступ мошенников к его электронным сервисам.

Правоохранители отмечают, что подобные схемы становятся всё сложнее. Мошенники часто выдают себя за сотрудников разных организаций и используют реальные жизненные ситуации, чтобы ввести людей в заблуждение.

Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.

