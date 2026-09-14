Пять медалей завоевала Акмарал Ерекешева на турнире в Чехии
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Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила международный турнир по художественной гимнастике Grand Prix Brno в Чехии с пятью медалями – одной золотой и четырьмя серебряными, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В заключительный день соревнований спортсменка из Астаны вышла в финал во всех четырех упражнениях и в каждом из них поднялась на пьедестал.
Золото – в упражнении с обручем
Лучший результат Ерекешева показала в упражнении с обручем. Казахстанка набрала 29,150 балла и заняла первое место.
Второй стала украинка Полина Карика – 29,100 балла, третьей – представительница Узбекистана Лола Джураева с результатом 27,950.
В упражнении с мячом Ерекешева завоевала серебро, набрав 28,000 балла. Победила украинка Таисия Онофрийчук – 28,450.
Еще две серебряные медали казахстанка получила в упражнениях с булавами и лентой. За булавы она получила 29,050 балла, за ленту – 27,600.
Обновила личный рекорд
Ранее Акмарал Ерекешева также стала серебряным призером в многоборье. Она набрала 116,500 балла, обновив личный рекорд.
В итоге на Grand Prix Brno казахстанская спортсменка завоевала одну золотую и четыре серебряные награды.
Следующим крупным стартом для Ерекешевой станут XX летние Азиатские игры в Японии. В составе сборной Казахстана она выступит на соревнованиях по художественной гимнастике, которые пройдут с 1 по 3 октября.
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