Пять медалей завоевала Акмарал Ерекешева на турнире в Чехии

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила международный турнир по художественной гимнастике Grand Prix Brno в Чехии с пятью медалями – одной золотой и четырьмя серебряными, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В заключительный день соревнований спортсменка из Астаны вышла в финал во всех четырех упражнениях и в каждом из них поднялась на пьедестал.

Золото – в упражнении с обручем

Лучший результат Ерекешева показала в упражнении с обручем. Казахстанка набрала 29,150 балла и заняла первое место.

Второй стала украинка Полина Карика – 29,100 балла, третьей – представительница Узбекистана Лола Джураева с результатом 27,950.

В упражнении с мячом Ерекешева завоевала серебро, набрав 28,000 балла. Победила украинка Таисия Онофрийчук – 28,450.

Еще две серебряные медали казахстанка получила в упражнениях с булавами и лентой. За булавы она получила 29,050 балла, за ленту – 27,600.

Обновила личный рекорд

Ранее Акмарал Ерекешева также стала серебряным призером в многоборье. Она набрала 116,500 балла, обновив личный рекорд.

В итоге на Grand Prix Brno казахстанская спортсменка завоевала одну золотую и четыре серебряные награды.

Следующим крупным стартом для Ерекешевой станут XX летние Азиатские игры в Японии. В составе сборной Казахстана она выступит на соревнованиях по художественной гимнастике, которые пройдут с 1 по 3 октября.

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