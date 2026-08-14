Пять объектов на 161 млн тенге вернули в госсобственность в Байконыре
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В городе Байконыр по итогам прокурорской проверки государству вернули пять объектов имущества общей стоимостью 161 млн тенге.
Что выявила проверка
Прокуратура города Байконыр провела анализ соблюдения законности в сфере управления государственным имуществом.
Проверка показала, что в 2024-2025 годах девять объектов государственного имущества были переданы в доверительное управление. При этом управляющие должны были выполнять ряд условий, предусмотренных договорами.
В частности, они обязались в течение года провести ремонт объектов, обеспечить трудоустройство граждан, регулярно предоставлять отчеты и использовать имущество строго по назначению.
Почему имущество вернули государству
Несмотря на неоднократные требования и предупреждения балансодержателя – КГУ «Ғарыш-инфрақұрылым» – доверительные управляющие не устранили выявленные нарушения и не выполнили взятые на себя обязательства.
Невыполнение условий договоров стало основанием для их расторжения и возврата имущества в государственную собственность.
Сколько объектов вернули
По представлению прокуратуры Байконыра в одностороннем порядке расторгнуты договоры доверительного управления с правом последующего выкупа по пяти объектам.
Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 161 млн тенге.
Прокуратура города Байконыр продолжит работу по защите интересов государства и держит этот вопрос на постоянном контроле.
Ранее 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области. Их вернули в собственность государства, общая площадь состовляет 2182 гектара.
По данным прокуратуры региона, их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге.
Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.
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