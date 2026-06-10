Чемпионат мира по футболу может стать самым дорогим в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже называют самым дорогим в истории турнира. Цены на билеты достигают рекордных значений, а общие расходы для болельщиков и организаторов выходят на беспрецедентный уровень. Уже в этот четверг в Канаде и Мексике стартует мировое первенство. Эксперты считают, что оно станет самым коммерциализированным и затратным за всю историю соревнований.

Международная федерация футбола рассчитывает заработать более 9 млрд долларов за месяц проведения турнира.

Кто оплачивает турнир

ФИФА впервые массово использует динамическое ценообразование: чем выше спрос на матч, тем дороже билет. В результате цена на финал может вырасти до уровня, который ещё недавно казался фантастикой – от 4 до 9 тысяч долларов за обычное место. VIP-ложи уходят ещё дальше: до 70 тысяч долларов за билет.

Турнир на континенте расстояний

Матчи пройдут в 16 городах: 11 в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Города находятся на больших расстояниях друг от друга, поэтому болельщикам придётся тратить значительные суммы на перелёты и переезды.

По оценкам, болельщик, сопровождающий команду до финала, может потратить от 12 до 30 тысяч долларов. В эту сумму входят билеты, жильё и транспорт.

Проблемы с билетами

Интересный парадокс: на платформах перепродажи сейчас остаются около 180 тысяч билетов. За последний месяц их стоимость снизилась примерно на 20%, что говорит о более низком спросе, чем ожидалось.

Иными словами, даже при всей "звёздности" турнира спрос оказался ниже ожиданий – слишком дорого даже для самых преданных фанатов.

Экономический эффект для США

ФИФА ожидает, что чемпионат принесёт экономике США около 17 млрд долларов. Например, Нью-Йорк и соседние регионы могут получить десятки тысяч рабочих мест и дополнительные налоговые поступления.

Однако экономисты отмечают, что эффект может быть временным. Во время турнира люди просто перераспределяют свои расходы, тратя больше на футбол и меньше на другие товары и услуги.

Кроме того, города-организаторы потратят от 100 до 200 млн долларов на проведение матчей, и эти расходы не всегда полностью окупаются.

Чемпионат в США станет самым дорогим в истории, но его долгосрочная польза для экономики вызывает сомнения. Основные доходы получит ФИФА и коммерческие партнёры, а большую часть расходов фактически понесут болельщики.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена увеличить призовой фонд чемпионата мира-2026.

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