В Сан-Диего произошла стрельба у мечети: погибли трое
В мечети калифорнийского города Сан-Диего застрелили троих мужчин.
Полиция получила сообщение о стрельбе в Исламском центре Сан-Диего, в состав которого входит крупнейшая мечеть города. Прибывшие на место сотрудники обнаружили у входа в здание трёх жертв с огнестрельными ранениями.
Как сообщает BBC, гибель мужчин расследуется как преступление на почве ненависти.
В совершении убийства подозреваются двое юношей 17 и 18 лет.
Тела двух подозреваемых с огнестрельными ранениями вскоре были обнаружены в автомобиле неподалёку от места преступления. Оба к тому моменту были мертвы. По данным ведомства, характер ранений даёт основания полагать, что юноши могли покончить с собой.
Кроме того, сообщается, что неподалеку от мечети из автомобиля открыли огонь по садовнику.
Один из погибших – охранник, работавший в Исламском центре.
Ранее сообщалось, что рядом с Белым домом в Вашингтоне произошла стрельба.
