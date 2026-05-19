В Сан-Диего произошла стрельба у мечети: погибли трое

Сегодня 2026, 17:40
В мечети калифорнийского города Сан-Диего застрелили троих мужчин.

Полиция получила сообщение о стрельбе в Исламском центре Сан-Диего, в состав которого входит крупнейшая мечеть города. Прибывшие на место сотрудники обнаружили у входа в здание трёх жертв с огнестрельными ранениями.

Как сообщает BBC, гибель мужчин расследуется как преступление на почве ненависти.

В совершении убийства подозреваются двое юношей 17 и 18 лет.

Тела двух подозреваемых с огнестрельными ранениями вскоре были обнаружены в автомобиле неподалёку от места преступления. Оба к тому моменту были мертвы. По данным ведомства, характер ранений даёт основания полагать, что юноши могли покончить с собой.

Кроме того, сообщается, что неподалеку от мечети из автомобиля открыли огонь по садовнику.

Один из погибших – охранник, работавший в Исламском центре.

