Qarmet будет выпускать более 540 тысяч тонн металлопродукции в год на новом комплексе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил строительную площадку нового сортопрокатного комплекса Qarmet в Темиртау. Мощность предприятия составит более 540 тысяч тонн продукции в год, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Технологическим партнером проекта выступает китайская инжиниринговая компания CERI.

Главе государства сообщили, что новый цех позволит выпускать высокопрочную строительную арматуру классов А600 и А1000. Производство расширит ассортимент металлопродукции за счет уголков, швеллеров и других востребованных изделий.

В состав комплекса входит высокопроизводительная нагревательная печь пропускной способностью до 100 тонн металла в час.

Ожидается, что запуск комплекса позволит Qarmet нарастить выпуск сортового проката, снизить зависимость внутреннего рынка от импорта и расширить возможности поставок продукции для строительной отрасли, в том числе при возведении атомных электростанций.

Сейчас на площадке монтируют основное технологическое оборудование и строят необходимую инфраструктуру. Ввод сортопрокатного цеха в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Общий объем инвестиционной программы Qarmet составляет 3,5 млрд долларов.

На металлургическом комбинате реализуются четыре новых проекта, включая строительство коксовых батарей №8 и №9, сортопрокатного комплекса, линии оцинкования и полимерных покрытий, литейно-прокатного комплекса.

К 2028 году Qarmet планирует довести производство стали до 5 млн тонн, добычу угля до 9 млн тонн, а выпуск железорудного концентрата до 5 млн тонн.

В числе стратегических целей компании снижение себестоимости производства, повышение экологичности и конкурентоспособности казахстанской металлопродукции.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что во время посещения конвертерного цеха Qarmet Касым-Жомарту Токаеву представили производственные планы предприятия. В 2026 году компания рассчитывает выпустить 4 млн тонн стали, 3,6 млн тонн угольного концентрата и 3,9 млн тонн железорудного концентрата. С начала работы Qarmet инвестиции превысили 2,7 млрд долларов.

Президенту представили ход строительства коксовых батарей №8 и №9 общей мощностью 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Новые объекты должны заменить оборудование 1960–1970-х годов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Проект должен стать основой для создания первого в Казахстане углехимического комплекса.