QR-платежи между Казахстаном и Китаем объединят до конца года
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Представители Национального банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка 30–31 июля посетили Китай с рабочим визитом. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений, направленных на развитие финансового сотрудничества, расширение расчетов в национальных валютах и запуск новых цифровых платежных инструментов, передает BAQ.KZ.
Во время визита казахстанская делегация встретилась с руководством Народного банка Китая, Национального управления финансового регулирования КНР, Ассоциации банков Китая, крупнейших китайских коммерческих банков и компании Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
Соглашение о валютном свопе
Одним из главных итогов визита стало подписание соглашения между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая о валютном свопе. Документ заключен сроком на три года с возможностью дальнейшего продления по взаимному согласию сторон.
Механизм валютного свопа позволит центральным банкам получать доступ к ликвидности в национальных валютах. Ожидается, что это укрепит финансовое сотрудничество двух стран, создаст дополнительные условия для развития торговли и инвестиций, а также расширит использование тенге и юаня при взаимных расчетах.
Цифровой тенге и цифровой юань протестируют в пилотном режиме
Еще одним важным решением стала договоренность о запуске пилотного проекта по проведению расчетов с использованием цифрового тенге и цифрового юаня.
Кроме того, стороны обсудили развитие цифровых валют центральных банков, совершенствование платежной инфраструктуры и дальнейшее сотрудничество в сфере регулирования банковского сектора.
QR-платежи между Казахстаном и Китаем объединят до конца года
В ходе переговоров также достигнуты договоренности по развитию национальной платежной инфраструктуры, чтобы сделать трансграничные расчеты для граждан и бизнеса более удобными.
Планируется, что до конца 2026 года Национальная платежная корпорация Казахстана и международная платежная система UnionPay International (UPI) объединят системы приема QR-платежей двух стран. Это позволит оплачивать покупки по QR-коду как казахстанским туристам и предпринимателям в Китае, так и китайским пользователям в Казахстане.
Расчеты в национальных валютах станут проще
На встрече с руководством компании CIPS, которая обеспечивает международные расчеты в китайских юанях, обсуждалась реализация ранее подписанного меморандума о сотрудничестве между Национальным банком Казахстана, Национальной платежной корпорацией и CIPS.
Стороны намерены расширять расчеты в национальных валютах, развивать трансграничную платежную инфраструктуру и укреплять взаимодействие в сфере международных платежей.
Китайским банкам предложили расширить работу в Казахстане
Во время переговоров с руководителями крупнейших банков Китая – Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), Банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая и Строительного банка Китая – обсуждалось участие китайских финансовых институтов в финансировании инвестиционных проектов в Казахстане и выпуске долговых инструментов.
Казахстанская сторона представила основные макроэкономические показатели страны, рассказала об инвестиционном климате и изменениях в банковском законодательстве, а также предложила китайским банкам расширить свое присутствие в Казахстане через открытие дочерних организаций.
Отдельно было отмечено, что Промышленно-коммерческий банк Китая и Банк Китая уже работают в Алматы, и стороны заинтересованы в увеличении их участия в финансировании казахстанской экономики.
Кроме того, Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация банков Китая договорились подписать меморандум о сотрудничестве.
Обсудили инвестиции в Alatau City и проекты в сфере ИИ
Во время визита казахстанская делегация также пригласила китайских партнеров принять участие в реализации инвестиционных проектов Alatau City и развитии его финансовой экосистемы.
Китайской стороне представили проекты в сфере цифровых финансов и искусственного интеллекта, а также новые возможности для привлечения международных инвесторов.
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