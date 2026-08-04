Представители Национального банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка 30–31 июля посетили Китай с рабочим визитом. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений, направленных на развитие финансового сотрудничества, расширение расчетов в национальных валютах и запуск новых цифровых платежных инструментов, передает BAQ.KZ.

Во время визита казахстанская делегация встретилась с руководством Народного банка Китая, Национального управления финансового регулирования КНР, Ассоциации банков Китая, крупнейших китайских коммерческих банков и компании Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Соглашение о валютном свопе

Одним из главных итогов визита стало подписание соглашения между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая о валютном свопе. Документ заключен сроком на три года с возможностью дальнейшего продления по взаимному согласию сторон.

Механизм валютного свопа позволит центральным банкам получать доступ к ликвидности в национальных валютах. Ожидается, что это укрепит финансовое сотрудничество двух стран, создаст дополнительные условия для развития торговли и инвестиций, а также расширит использование тенге и юаня при взаимных расчетах.

Цифровой тенге и цифровой юань протестируют в пилотном режиме

Еще одним важным решением стала договоренность о запуске пилотного проекта по проведению расчетов с использованием цифрового тенге и цифрового юаня.

Кроме того, стороны обсудили развитие цифровых валют центральных банков, совершенствование платежной инфраструктуры и дальнейшее сотрудничество в сфере регулирования банковского сектора.

QR-платежи между Казахстаном и Китаем объединят до конца года

В ходе переговоров также достигнуты договоренности по развитию национальной платежной инфраструктуры, чтобы сделать трансграничные расчеты для граждан и бизнеса более удобными.

Планируется, что до конца 2026 года Национальная платежная корпорация Казахстана и международная платежная система UnionPay International (UPI) объединят системы приема QR-платежей двух стран. Это позволит оплачивать покупки по QR-коду как казахстанским туристам и предпринимателям в Китае, так и китайским пользователям в Казахстане.

Расчеты в национальных валютах станут проще

На встрече с руководством компании CIPS, которая обеспечивает международные расчеты в китайских юанях, обсуждалась реализация ранее подписанного меморандума о сотрудничестве между Национальным банком Казахстана, Национальной платежной корпорацией и CIPS.

Стороны намерены расширять расчеты в национальных валютах, развивать трансграничную платежную инфраструктуру и укреплять взаимодействие в сфере международных платежей.

Китайским банкам предложили расширить работу в Казахстане

Во время переговоров с руководителями крупнейших банков Китая – Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), Банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая и Строительного банка Китая – обсуждалось участие китайских финансовых институтов в финансировании инвестиционных проектов в Казахстане и выпуске долговых инструментов.

Казахстанская сторона представила основные макроэкономические показатели страны, рассказала об инвестиционном климате и изменениях в банковском законодательстве, а также предложила китайским банкам расширить свое присутствие в Казахстане через открытие дочерних организаций.

Отдельно было отмечено, что Промышленно-коммерческий банк Китая и Банк Китая уже работают в Алматы, и стороны заинтересованы в увеличении их участия в финансировании казахстанской экономики.

Кроме того, Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация банков Китая договорились подписать меморандум о сотрудничестве.

Обсудили инвестиции в Alatau City и проекты в сфере ИИ

Во время визита казахстанская делегация также пригласила китайских партнеров принять участие в реализации инвестиционных проектов Alatau City и развитии его финансовой экосистемы.

Китайской стороне представили проекты в сфере цифровых финансов и искусственного интеллекта, а также новые возможности для привлечения международных инвесторов.

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