«Қыркүйек» или «қыргүйек»: министр просвещения высказалась о правильном написании

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге после заседания Правительства прокомментировала вызвавшее общественное обсуждение написание слова «қыркүйек», передает BAQ.KZ.

По словам министра, изменение буквы в составе слова не относится к компетенции Министерства просвещения. Этот вопрос должны изучить специалисты в области языкознания и дать ему научную оценку.

«Этот вопрос заинтересовал и меня. Мне пришлось обратиться к научным исследованиям ученого Рабиги Сыздык. Начиная с 1980-х годов обсуждался вопрос внесения изменений в орфографию с учетом закономерностей между произношением и написанием слов. Я сама пишу слово “қыркүйек” через букву “к”, поскольку нас в свое время учили именно по этой норме», - сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, согласно прежним данным, доля употребления варианта «қыргүйек» достигала 93%.

«На мой взгляд, нельзя однозначно считать ошибочным написание ни “қыркүйек”, ни “қыргүйек”. Например, сейчас мы произносим не “Ботакөз”, а “Ботагөз”. Это также одна из особенностей произношения и написания слов в казахском языке. Поэтому, думаю, это следует воспринимать как языковую норму», - сказала министр.

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