За первое полугодие 2026 года объем строительных работ в Казахстане составил 4,1 трлн тенге, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Основной объем строительных работ выполнили частные компании – на их долю пришлось 91,1%. Еще 8,3% работ выполнили иностранные организации и 0,6% – государственные.

Рост строительной активности в основном обеспечили работы по строительству и ремонту сооружений, объем которых увеличился на 22,5%.

Наибольшую долю в общем объеме строительных работ заняли строительство автомобильных и железных дорог, а также метро – 24,2%. На строительство нежилых зданий пришлось 21,5%, а жилых домов – 13,2%.

Положительная динамика зафиксирована в 17 регионах страны. Наиболее заметный рост отмечен в области Ұлытау – в 3,3 раза. Также значительно увеличились объемы строительства в Кызылординской (31,3%), области Абай (31%), Павлодарской (29,6%), Костанайской (26%), Туркестанской (25,5%), Восточно-Казахстанской (22,3%), Атырауской (19,7%) и Западно-Казахстанской (17,1%) областях, а также в Алматы (22,5%) и Шымкенте (12,9%).

Одновременно продолжает расти объем жилищного строительства. За январь–июнь в эксплуатацию введено 8,47 млн квадратных метров жилья, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Из этого объема 5,75 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, 2,69 млн кв. м – на индивидуальное жилье.

Большую часть жилья – 95,5% или 8,09 млн квадратных метров – построили частные застройщики. При этом население ввело в эксплуатацию 2,85 млн квадратных метров жилья.

Помимо жилых объектов, за первое полугодие в стране введены в эксплуатацию 30 общеобразовательных школ на 16 640 ученических мест, 30 детских садов на 3 297 мест, три амбулаторно-поликлинические организации на 105 посещений в смену, а также пристройка к больнице на 120 коек.