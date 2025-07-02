Два гражданина Казахстана были арестованы на индонезийском острове Бали по обвинению в распространении наркотиков. The Bali Media со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками Бали раскрыли подробности дела, передает BAQ.KZ.

Задержание произошло после жалоб местных жителей, заметивших подозрительное поведение иностранцев: один из мужчин искал что-то у обочины, в то время как другой ждал его на мотоцикле. При обыске у них обнаружили 30 пакетиков с метамфетамином.

В ходе следствия выяснилось, что оба казахстанца входят в крупную международную наркосеть, якобы связанную с Россией.

"Иностранцы действовали как рядовые исполнители. Руководство принадлежит человеку с псевдонимом EVIL (Зло), который сейчас в розыске и, предположительно, управляет синдикатом извне", — сообщил глава агентства Руди Ахмад.

По словам полиции, наркотики предназначались для сбыта в туристических районах Бали, среди других иностранцев.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков, наказание по которой может составить до 20 лет лишения свободы.