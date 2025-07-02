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Работавшим на Зло казахстанцам грозит смертная казнь

Казахстанцы и международный наркокартель: что известно об аресте на Бали.

Сегодня, 12:16
АВТОР
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Работавшим на Зло казахстанцам грозит смертная казнь Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
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Два гражданина Казахстана были арестованы на индонезийском острове Бали по обвинению в распространении наркотиков. The Bali Media со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками Бали раскрыли подробности дела, передает BAQ.KZ.

Задержание произошло после жалоб местных жителей, заметивших подозрительное поведение иностранцев: один из мужчин искал что-то у обочины, в то время как другой ждал его на мотоцикле. При обыске у них обнаружили 30 пакетиков с метамфетамином.

В ходе следствия выяснилось, что оба казахстанца входят в крупную международную наркосеть, якобы связанную с Россией.

"Иностранцы действовали как рядовые исполнители. Руководство принадлежит человеку с псевдонимом EVIL (Зло), который сейчас в розыске и, предположительно, управляет синдикатом извне", — сообщил глава агентства Руди Ахмад.

По словам полиции, наркотики предназначались для сбыта в туристических районах Бали, среди других иностранцев.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков, наказание по которой может составить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что граждане Казахстана были задержаны в Индонезии и подозреваются в сбыте наркотических веществ. Им грозит суровое наказание — вплоть до смертной казни. МИД РК держит ситуацию на особом контроле и продолжает оказывать необходимую консульскую поддержку.

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