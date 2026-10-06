Расходы на 1,5 трлн теңге предотвращены при формировании бюджета

При формировании бюджета на 2027–2029 годы удалось предотвратить расходы на 1,5 трлн теңге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, государственные расходы объединены в единую цифровую систему управления финансами. Она охватывает весь процесс – от планирования бюджета и государственных закупок до казначейского исполнения и онлайн–мониторинга.

Такиев отметил, что система позволяет отслеживать движение бюджетных средств и оценивать эффективность их использования. Анализ фискальных данных помогает выявлять необоснованные расходы ещё на этапе планирования.

«Уже на этапе планирования бюджета только за счет использования фискальных данных удалось обеспечить экономию до 200 млрд тенге в год. При формировании бюджета на 2027–2029 годы уже предотвращены расходы на 1,5 трлн теңге», – сообщил министр.

Ранее сообщалось о том, что из проекта бюджета могут исключить расходы на 396 млрд теңге.

Также стало известно, о том, какой курс доллара заложили в бюджет на 2027 год.