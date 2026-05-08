Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Парламенте сообщил о том, что расходы на проведение выборов в Курултай рассчитают после назначения даты

"Это будет подъемная сумма. Точные расчеты станут известны после того, как определят дату выборов",- отметил Жумангарин.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов ответил на вопрос, обойдутся ли выборы дороже референдума.

"Да, мы думаем, что это может обойтись дороже. Но пока сложно назвать точные суммы. Всё зависит от того, когда будет объявлена дата выборов. Исходя из этого будут проводиться расчёты. Это касается и закупки услуг и товаров. Как вы знаете, к тому времени цены тоже могутизмениться. Поэтому окончательную сумму мы назовём только тогда, когда будут готовы все точные расчёты", - сказал Шавкат Утемисов.

Напомним, на референдуме 15 марта 2026 года в Казахстане работали наблюдатели из 38 стран и 11 международных организаций. В ЦИК объяснили, кто оплатил участие международных наблюдателей. Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник разъяснил, что наблюдатели, направленные международными организациями, финансируются за счет бюджетов самих этих организаций. Речь идет, в частности, о представителях СНГ, ШОС и других структур. Все расходы - проживание, перелеты, суточные - покрываются ими самостоятельно.

Он также пояснил, что наблюдатели, делегированные иностранными государствами - парламентами и центральными избирательными комиссиями, - также обеспечиваются за счет направляющей стороны. При этом, как подчеркнул представитель ЦИК, в бюджете, выделенном на проведение республиканского референдума 15 марта, расходы на международных наблюдателей не предусматривались и фактически не производились.

