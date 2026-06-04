Расследование гибели семьи под Астаной завершено

Расследование по уголовному делу о гибели семьи в селе Жибек Жолы близ Астаны завершено, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

По его словам, в настоящее время стороны знакомятся с материалами дела.

"На данный момент стороны изучают материалы уголовного дела. После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд", - заявил представитель ведомства.

Ранее в МВД раскрыли детали убийства семьи под Астаной.

В социальных сетях появилась информация о возможном убийстве членов одной семьи. По сообщениям пользователей, мужчина якобы совершил преступление в отношении нескольких родственников.