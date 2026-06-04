Расследование гибели семьи под Астаной завершено
Сегодня 2026, 16:22
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Сегодня 2026, 16:22Сегодня 2026, 16:22
156Фото: Baq.kz
Расследование по уголовному делу о гибели семьи в селе Жибек Жолы близ Астаны завершено, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
По его словам, в настоящее время стороны знакомятся с материалами дела.
"На данный момент стороны изучают материалы уголовного дела. После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд", - заявил представитель ведомства.
Ранее в МВД раскрыли детали убийства семьи под Астаной.
В социальных сетях появилась информация о возможном убийстве членов одной семьи. По сообщениям пользователей, мужчина якобы совершил преступление в отношении нескольких родственников.
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