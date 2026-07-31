Полицейские Алматинской области по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли сотрудники Центра оперативного управления. С помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения они оперативно восстановили маршрут передвижения злоумышленников и установили их личности.
После поступления сообщения о преступлении специалисты ЦОУ незамедлительно приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных по предполагаемому маршруту подозреваемых. Благодаря совместной работе операторов ЦОУ и оперативных подразделений полиции личности обоих участников нападения были установлены в кратчайшие сроки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.
«По данному факту сотрудниками полиции расследуется уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что современные системы видеонаблюдения и возможности Центра оперативного управления позволяют оперативно отслеживать маршруты передвижения подозреваемых, координировать действия полицейских нарядов и существенно сокращать время, необходимое для раскрытия преступлений и задержания подозреваемых.
Ранее фоторобот помог раскрыть разбойное
нападение восьмилетней давности.
Полицейские Жамбылской области задержали подозреваемого в разбойном нападении
, совершенном в 2018 году в Меркенском районе.
По данным полиции, в 2018 году на автодороге в Меркенском районе неизвестный мужчина напал на женщину, избил ее и похитил золотые украшения, после чего скрылся.
Сразу после происшествия были проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Со слов потерпевшей полицейские составили фоторобот предполагаемого нападавшего, однако установить его личность тогда не удалось.
Спустя восемь лет во время анализа материалов нераскрытых преступлений один из сотрудников полиции узнал на фотороботе человека, которого видел ранее. Эта информация позволила продолжить оперативную разработку.
В результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего подозреваемого.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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