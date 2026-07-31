Полицейские Алматинской области по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли сотрудники Центра оперативного управления. С помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения они оперативно восстановили маршрут передвижения злоумышленников и установили их личности.

После поступления сообщения о преступлении специалисты ЦОУ незамедлительно приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных по предполагаемому маршруту подозреваемых. Благодаря совместной работе операторов ЦОУ и оперативных подразделений полиции личности обоих участников нападения были установлены в кратчайшие сроки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.

«По данному факту сотрудниками полиции расследуется уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что современные системы видеонаблюдения и возможности Центра оперативного управления позволяют оперативно отслеживать маршруты передвижения подозреваемых, координировать действия полицейских нарядов и существенно сокращать время, необходимое для раскрытия преступлений и задержания подозреваемых.