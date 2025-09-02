  • 2 Сентября, 09:36
Разлив нефти у терминала КТК: экологи представили результаты мониторинга

Опубликованы данные экомониторинга.

Сегодня, 09:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КТК Сегодня, 09:06
Сегодня, 09:06
78
Фото: КТК

В районе Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после ликвидации разлива нефти превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Об этом сообщили специалисты, проводившие экологический мониторинг, передает BAQ.KZ.

Напомним, инцидент произошёл 29 августа 2025 года. В ходе операции по локализации и ликвидации последствий ежедневно велся контроль состояния морской воды, береговой полосы и атмосферного воздуха. Загрязнений береговой линии не зафиксировано, применение сорбентов не потребовалось.

Отбор проб морской воды на содержание нефтепродуктов проводится дважды в сутки с привлечением аккредитованной лаборатории. С момента происшествия собрано 115 проб. Для проверки состояния окружающей среды определены пять контрольных точек — у села Широкая балка, в районе ВПУ КТК-3, напротив пляжа посёлка Дюрсо, у СОК "Фрегат" и в районе Малого Утриша.

С вечера 30 августа отбор проб продолжается в этих точках утром и вечером. По итогам мониторинга превышений загрязняющих веществ в воде и воздухе не обнаружено.

Ранее Минэнерго заявило о контроле ситуации с разливом нефти на морском терминале КТК.

