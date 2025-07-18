Туристическая отрасль Казахстана — как ведро с дырявым дном: десятки лет в неё вливаются бюджетные средства под предлогом развития, но количество туристов в страну по-прежнему оставляет желать лучшего. Недавно эту проблему поднял и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что побережье Алаколя не готово к приему туристов, а в регионе отсутствует развитая инфраструктура, и призвал правительство обратить внимание на этот вопрос, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Алаколь — одно из самых популярных и значимых туристических мест Абайской области, а Катонкарагай стал визитной карточкой Восточно-Казахстанской области. Маркаколь, Алтай, Тёскайын и Бугымуйиз также обладают большим природным потенциалом для привлечения туристов. Поэтому, как пишет сайт "Устинка", после замечания Президента аким ВКО Нурымбет Сактаганов встретился с руководством Управления туризма, чтобы узнать о состоянии туризма в регионе и предотвратить повторение ошибок Алаколя. Руководство управления отчиталось, что "всё в порядке".

Однако мнения пользователей социальных сетей, то есть обычных туристов, посетивших ВКО, оказались иными. Мы не устаём восхвалять Катон, называя его "второй Швейцарией". Но, как оказалось, чтобы просто увидеть эту природную красоту своими глазами, туристам приходится преодолевать множество препятствий.

"Дорога до Катона пока не соответствует уровню, по которому могли бы ездить туристы. А ведь сюда приезжают и иностранцы. Если сравнить с дорогами в соседней России и Китае, то нам вряд ли удастся догнать их в ближайшее время", — говорит уроженец Катонкарагайского района, проживающий в Усть-Каменогорске, Мерей Кайнарулы.

Он отметил, что трасса "Усть-Каменогорск – Зыряновск – Катонкарагай" нуждается в ремонте. Кроме того, по его словам, начало строительства аэропорта в Катонкарагайском районе также повлияло на ухудшение состояния дороги.

"Началось строительство аэропорта. В этом есть и плюсы, и минусы. Аэропорт начали строить — это хорошо, но при этом испортили дорогу. Вроде бы и подремонтировали, но в итоге получилась дорога, латанная-перелатанная, — сказал он.

Житель Астаны Абай Отар, побывавший в Восточном Казахстане во время отпуска, также раскритиковал дороги в Катонкарагай на своей странице в соцсетях.

"После двухдневной остановки в Усть-Каменогорске мы отправились в Катонкарагай. Не дай бог никому — дорога только по названию. Сплошные ямы. Ехали по серпантинному участку через Осиновский перевал. Местные говорят: "Дорогу вроде подлатали". Не знаю, если это и есть "хорошая дорога"… В Катоне мы провели две ночи в Топкайыне. Здесь тоже проблема дорог очень актуальна. Надо признать, местами дорога неплохая. Но плохие участки запомнились особенно. Возможно, потому что был за рулём, — написал он.

Отметим, что серпантин на 56-м километре трассы "Усть-Каменогорск – Зыряновск – Катонкарагай", проходящий через Осиновский перевал, является опасным участком, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. По словам Мерея Кайнарулы, строительство прямой объездной дороги, огибающей перевал, до сих пор не завершено.

"Сейчас строится дорога, которая идёт напрямую, в обход серпантина. Когда её достроят, путь сократится примерно на полчаса, ведь объезд по серпантину отнимает 20–30 минут. Эта дорога не только короче, но и безопаснее, — отметил он.

В дополнение к трассе "Усть-Каменогорск – Зыряновск – Катонкарагай", с прошлого года до Катона можно добраться и по дороге "Усть-Каменогорск – Таргын – Самар". Этот маршрут длиннее, но, по словам местных жителей, на нём меньше ям. От села Самар в Катонкарагай можно проехать через мост в Күршыме, открытый в прошлом году, либо через село Свинчатка, либо воспользоваться паромной переправой в Васильеве, которая начала работать в этом году.

"Хорошо, что паром до Катонкарагай снова вернулся на нашу переправу в Васильеве. Это тоже интересный маршрут для туристов. Потом построили мост, так что до Катонкарагай можно доехать и по нему. Там тоже хорошая дорога. Но после парома, на участке до Улькен Нарына, около 25 километров — хотя и асфальт, но под основанием дороги уже пошли повреждения. Люди торопятся на паром, и это создаёт опасность. Поэтому, если паром будет работать на постоянной основе, эти 25 километров необходимо обязательно довести до идеального состояния, — рассказал Мерей Кайнарулы.

Он отметил, что дорога от Васильевской переправы до Улькен Нарына с высоты дрона выглядит идеально, но на деле это волнистое, разбитое и залатанное полотно.

"Я снимал этот участок с дрона. Сверху — красивая, ровная асфальтовая дорога. Но если спуститься и проехать по ней, видно, что дорога пошла волнами. Есть ямы. Некоторые места будто латали, но эти латки выпирают и портят покрытие, — рассказал житель Усть-Каменогорска.

Мерей Кайнарулы также сообщил, что начат ремонт дороги между Самаром и Сарыбелем. Однако несмотря на туристическую значимость Сарыбеля, дальше оттуда ремонт так и не дошёл.

"Потом дорога нужна до Рахмана. От села Берел начато строительство дороги к Берельскому музею. Но и она ещё не завершена. Есть важные туристические объекты, а дороги к ним так и не можем построить. Мы не можем даже элементарно создать место, где можно просто предложить туристу чай. В этом наша слабость, — отметил он.

Состояние дороги после Береля также описал в своём посте Абай Отар.

"После Береля проезжаешь немного — начинается плохая дорога. Хотя "плохая" — это, наверное, слишком мягко сказано. Настоящая горная тропа: камни, серпантин. Хорошо хоть, моя "Жетурым" не подвела — на высоту 1760 метров поднялась без проблем. Обратно я возвращался через Васильевскую переправу на пароме. Дорога плохая, но природа — потрясающая. Глаз не оторвать. В какой-то момент я почувствовал себя в Швейцарии, но как только машину тряхнуло на ухабе, я тут же вспомнил, что нахожусь в Казахстане, — написал он.

По мнению Абая Отара, прежде чем развивать туризм, нужно создать для него необходимую инфраструктуру.

К примеру, в Восточном Казахстане также планируется развивать туризм на Маркаколе. Однако местные жители утверждают, что дороги туда требуют капитального ремонта, и в сравнении с ними дорога до Катонкарагай выглядит ещё приемлемо.

Жительница Астаны Самал Алманова, побывавшая в этом году на своей родине в Маркаколе, сообщила, что за Маркаколем асфальтовой дороги нет вовсе.

"Дорогу до Маркаколя хорошей назвать нельзя. Как только выезжаешь из районного центра, сразу попадаешь на грунтовку. Приходится долго ехать в пыли. А если пойдёт дождь — ситуация становится ещё хуже, потому что глинистая почва липнет к колёсам и значительно замедляет движение. Такая же ситуация и с так называемой "мраморной дорогой" в горах. Между сёлами Тёскайын, Бугымуйиз и Шанагаты — такие же дороги. Местные жители говорят, что поздней осенью и ранней весной сюда добраться крайне сложно, — рассказала Самал Алманова.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Поводом для этого стали многочисленные жалобы граждан на неподготовленность одного из самых популярных курортов — Алаколя, где отмечается слабая инфраструктура и низкий уровень сервиса.

Вслед за этим на побережье озера началось строительство спасательной станции и пожарного депо — меры были приняты после критики Президента Касым-Жомарта Токаева в адрес состояния безопасности на отечественных курортах.