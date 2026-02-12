Референдум по новой Конституции РК обойдётся в 20,8 млрд тенге

Сегодня, 18:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Референдум по новой Конституции РК обойдётся в 20,8 млрд тенге Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
72
Предварительные расходы на проведение республиканского референдума по Конституции могут составить 20,8 миллиарда тенге. Большая часть этих средств - 75% пойдёт на оплату работы членов участковых комиссий, передает BAQ.KZ.
 
На брифинге член Центральной избирательной комиссии РК Михаил Бортник рассказал, что разработанная смета в настоящее время находится на обсуждении и анализе в Министерстве финансов.
"Я только что вернулся с заседания Министерства финансов. В ближайшее время мы определим окончательную сумму расходов на предстоящий референдум. Эти средства не предусмотрены в утвержденном бюджете на 2026 год и будут выделяться из резервов правительства", — отметил он.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана  разъяснили порядок подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию и  утвердили  его ключевые этапы. Здесь также сообщили, что более 12 млн казахстанцев  смогут проголосовать на референдуме. 

Самое читаемое

Наверх