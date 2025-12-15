Ремонт Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске осложняется из-за погодных условий, сообщил на брифинге министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

29 ноября атака беспилотных катеров повредила причальное устройство на терминале.

"Погода осложняет ремонт. Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров, и этот ветер создаёт ещё и течение. Водолазы спускаются под воду в специальном куполе, далее они выходят из-под купола и ведут ремонтные работы. Внутренние течения в бухте Новороссийска, сильные течения - осложняют эту работу", - сказал министр.

Он призвал набраться терпения и не обвинять ведомство в неправильных прогнозах по поводу ремонта терминала.

"Мы даём прогнозы, исходя из конкретного момента — на время поступления информации. Эти прогнозы нам, в свою очередь, предоставляет сам консорциум. Но работы сложные: это подводные работы, это не работы на земле. И при таких экстремальных условиях они требуют терпения и понимания от всех участников этого процесса, в том числе и от прессы", - сказал министр.

Ранее Ерлан Аккенженов подчеркнул, что 80 процентов нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум.

Сообщалось, что Казахстан ведет закрытые переговоры с Украиной по ситуации вокруг КТК.