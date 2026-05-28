Решение о наказании крупной сети АЗС признали неправомерной

В области Абай защищены права инвестора крупного проекта по строительству сети автозаправочных станций.

По данным прокуратуры региона, общий объём инвестиций ТОО "Gaz&Мұнай" составляет 2,8 млрд тенге. В рамках проекта инвестор создаёт 184 рабочих места.

Выяснилось, что в отношении инвестора природоохранная полиция составила административный протокол. Причиной указали якобы нарушение правил благоустройства – отсутствие ограждения и размещение строительных материалов.

При проверке установлено, что в отношении инвестора были неправильно применены нормы закона. Строительные материалы размещались непосредственно на территории товарищества, а не на прилегающей к нему городской территории.

В связи с этим прокуратура города Семей отказала в согласовании возбуждения дела об административном правонарушении, тем самым предотвратив незаконное привлечение инвестора к ответственности.

По акту прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Шымкенте начали расследование после обращения инвестора о действиях полиции.

