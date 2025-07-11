В Павлодаре специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушениях рассмотрел дело в отношении владельца ресторана "B", где после мероприятия 7 июня была зафиксирована вспышка острой бактериальной кишечной инфекции, передает BAQ.KZ.

Поводом для расследования стало сообщение от станции скорой помощи, поступившее 8 июня в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. Уже в день поступления сигнала началось эпидемиологическое расследование. Проверка показала, что заведение вело деятельность без соответствующих разрешительных документов.

Несмотря на запрет деятельности, выданный 9 июня, ресторан продолжил принимать посетителей. В этот день поступило ещё 18 экстренных уведомлений о новых случаях БКИ среди гостей.

Владелец ресторана — индивидуальный предприниматель Ж. — в суде признал свою вину полностью и объяснил нарушение неосторожностью. Суд учёл признание и раскаяние, но, руководствуясь ч. 3 ст. 462 КоАП РК, назначил штраф в размере 275 240 тенге и приостановил работу ресторана на один месяц.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в данном ресторане нашли кишечную палочку и сальмонеллу.

Из 67 пострадавших 38, включая троих детей, были госпитализированы в инфекционную больницу. У гостей подтвердили сальмонеллёз. Все пациенты уже выписаны с улучшением состояния.