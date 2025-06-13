Авиакомпания Air Astana сообщила об изменении маршрутов части регулярных и чартерных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком, передает BAQ.KZ.

Изменения затронули рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину — теперь они выполняются в обход территорий Ирана и Ирака.

В заявлении авиакомпании подчёркивается, что ситуация находится под постоянным мониторингом, и при необходимости будут вноситься дополнительные корректировки.

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов на официальных ресурсах Air Astana и FlyArystan, так как возможны изменения времени вылетов и прилетов.

Авиакомпания приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Следом Иран пообещал жесткий ответ на удары Израиля.