В Алатау четвёртые сутки продолжается тушение крупного пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ . Из-за масштабов возгорания на территории объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, сообщает официальный портал акимата.

По информации оперативных служб, решение о введении режима ЧС принято для привлечения дополнительных ресурсов и ускорения работ по ликвидации последствий пожара. К тушению привлечены усиленные пожарные расчёты, спасатели, специализированная техника. Работа всех ведомств координируется в круглосуточном режиме.

"Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволяет задействовать все необходимые силы. Принятые меры направлены на ускорение ликвидации последствий. Ситуация находится под постоянным контролем", — говорится в официальном сообщении.

Власти подчеркивают, что угрозы жизни и здоровью населения на текущий момент нет. Однако жителям рекомендовано сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать только официальным источникам информации.

Причины возгорания пока не установлены. После стабилизации ситуации будет проведено специальное расследование, по итогам которого станут известны причины ЧП.

