Робот-аниматор пнул мальчика на глазах у посетителей парка в Китае

В одном из туристических парков китайского Синьцзяна произошел инцидент с участием робота-аниматора и ребенка. Во время показательного выступления робот, демонстрировавший элементы боевых искусств, неожиданно задел мальчика ногой. Видео инцидента опубликовал Shanghai Daily.

Видео случившегося быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как ребенок находится рядом с площадкой для выступления, после чего получает удар и, схватившись за живот, начинает плакать.

По словам матери мальчика, после происшествия она обратилась в полицию. Женщина также заявила, что сотрудники парка не сразу отреагировали на ситуацию. Как утверждается, робот находился под контролем администрации объекта.

A robot at a Xinjiang tourist attraction kicked a boy during a show. The child was not seriously hurt, but the mother reported the site staff were slow to react pic.twitter.com/xexocKsaOf — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 3, 2026

К счастью, серьезных травм ребенок не получил. Тем не менее ролик вызвал широкий резонанс и вновь поднял вопросы о безопасности использования роботизированных систем в местах массового отдыха.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни восприняли произошедшее с юмором, вспоминая популярные сюжеты о «восстании машин», другие обратили внимание на необходимость более строгого контроля за работой подобных устройств рядом с посетителями, особенно детьми.

Обсуждение развернулось на фоне растущего использования робототехники в общественных пространствах. Так, ранее в Казахстане сообщалось о начале работы роботизированных собак в полиции Актау, где они помогают патрулировать улицы и следить за общественным порядком.

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