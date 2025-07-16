Родители учеников НИШ стали жертвами обмана фонда Перизат Кайрат
Суд рассматривает иск родительского комитета НИШ о возврате средств, переведённых в фонд обвиняемой.
Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
61Фото: instagram.com/01pk/
Представитель родительского комитета Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) города Астаны заявила в суде, что перечисленные на благотворительность средства в размере 901 000 тенге были направлены в фонд Перизат Кайрат, передаёт BAQ.KZ.
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