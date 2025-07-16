Как прозвучало в ходе судебного разбирательства, представители комитета действовали с благими намерениями, поверив в обещания о помощи пострадавшим от паводков и детям с особыми потребностями.

"Мы сделали перевод на основании призыва помочь людям, который распространялся через открытые источники. Но раз деньги не пошли по назначению, их нужно вернуть", — заявила представитель родительского комитета Сауле Куандыкова в суде.

По данным стороны обвинения, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева использовали фонд “Bizbirgemiz Qazaqstan 2030” для сбора пожертвований, которые впоследствии тратились на личные нужды: от поездок за границу до элитных покупок. Само объединение, по версии следствия, было создано как фиктивная структура для легализации доходов, полученных обманным путём.

Ранее прокурор сообщила, что Кайрат использовала образ благотворителя, активно продвигая себя в социальных сетях и привлекая к мероприятиям известных людей, детей с инвалидностью и предпринимателей.

Представители родительского комитета подчеркнули, что иск о возврате суммы в 901 тысячу тенге поддерживают в полном объёме.

Слушания по делу продолжаются.