В Мангистаускую область вылетел специальный борт Национальной гвардии МВД Казахстана. Там находятся родственники жертв трагической аварии, произошедшей 11 сентября. Им предстоит пройти процедуру опознания и оформить необходимые документы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД, этот же самолет будет использован для транспортировки тел погибших в регионы проживания. Среди жертв – пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

"Мероприятие организовано для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших, включая участие в процедуре опознания тел, их транспортировку и последующую организацию захоронения", – отметил официальный представитель МВД, начальник департамента Шынгыс Алекешев.

Напомним, трагическое ДТП произошло 11 сентября в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района. Минивэн Toyota Hiace съехал в кювет и опрокинулся. Восемь человек погибли на месте, ещё двое скончались по пути в больницу.

Позже стало известно, что все пассажиры минивэна направлялись в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они были гражданами Казахстана, выехавшими из разных регионов страны. Водитель и ещё двое пассажиров находятся в больнице с травмами.