Россия передала Украине тела 1212 погибших украинских военных в рамках начатой реализации договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает BAQ.KZ.

"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями", — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о телах украинских военных, погибших в боях в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины и в Курской области России.

Взамен российская сторона получила 27 тел своих военнослужащих. По словам Мединского, в ближайшие дни планируется продолжение гуманитарных мероприятий.

"Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", — добавил он.

2 июня в Стамбуле Россия и Украина договорились о механизме поэтапного обмена — как тел погибших, так и военнопленных. Особое внимание в соглашении уделено раненым, тяжелобольным, а также военнослужащим в возрасте до 25 лет.

По информации Минобороны РФ:

7 июня к месту обмена были доставлены тела 1212 украинских солдат, однако Украина тогда не вышла на связь, и передача не состоялась.

9 июня из украинского плена была возвращена первая группа российских военнослужащих до 25 лет, передана эквивалентная группа украинских пленных.

10 июня произошел второй аналогичный обмен.

Минобороны России также заявило о готовности к масштабной гуманитарной акции по передаче более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, находящихся на российской территории.