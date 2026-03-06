Рост потребительских кредитов в Казахстане замедлился
В Казахстане замедляется рост беззалогового потребительского кредитования. Это один из факторов, который помогает сдерживать инфляцию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный банк Казахстана сообщил о замедлении беззалогового потребительского кредитования, которое оказывает влияние на снижение инфляционного давления в экономике, передает BAQ.KZ.
По данным регулятора, на динамику инфляции сейчас влияет несколько факторов, включая жесткие денежно-кредитные условия и сокращение избыточной ликвидности.
"Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ и операции по зеркалированию", - говорится в сообщении Национального банка.
Кроме того, влияние оказывают антиинфляционные меры правительства и Нацбанка.
В частности, значимым фактором сдерживания инфляции стал мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и горюче-смазочные материалы.
Национальный банк продолжит отслеживать динамику внутреннего спроса и кредитования. При устойчивом снижении инфляции и отсутствии новых инфляционных рисков регулятор может рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики во второй половине 2026 года.
Прогноз инфляции
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года составила 11,7%, снизившись по сравнению с январем, когда она была на уровне 12,2%.
Что с базовой ставкой
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
"Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.
В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.
Самое читаемое
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- Китайские инвесторы намерены запустить проекты в Туркестанской области
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- МВД раскрыло детали убийства семьи под Астаной
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава