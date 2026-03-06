Национальный банк Казахстана сообщил о замедлении беззалогового потребительского кредитования, которое оказывает влияние на снижение инфляционного давления в экономике, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, на динамику инфляции сейчас влияет несколько факторов, включая жесткие денежно-кредитные условия и сокращение избыточной ликвидности.

"Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ и операции по зеркалированию", - говорится в сообщении Национального банка.

Кроме того, влияние оказывают антиинфляционные меры правительства и Нацбанка.

В частности, значимым фактором сдерживания инфляции стал мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и горюче-смазочные материалы.

Национальный банк продолжит отслеживать динамику внутреннего спроса и кредитования. При устойчивом снижении инфляции и отсутствии новых инфляционных рисков регулятор может рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики во второй половине 2026 года.

Прогноз инфляции

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года составила 11,7%, снизившись по сравнению с январем, когда она была на уровне 12,2%.

Теперь ожидается, что рост цен составит 9,5–11,5%, тогда как ранее прогноз находился в диапазоне 9,5–12,5%.

По прогнозам регулятора:

•в 2027 году инфляция замедлится до 5,5–7,5%,

•в 2028 году приблизится к целевому уровню около 5%.

При этом инфляционные ожидания населения остаются повышенными - 13,7% на год вперед, хотя и снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Что с базовой ставкой