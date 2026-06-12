Мировые цены на нефть продолжают снижаться после резкого падения накануне. Инвесторы отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа об отказе от планировавшихся ударов по Ирану, что снизило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz.

По данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу подешевели на 1,3% – до 89,17 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 1,4% и опустилась до 86,48 доллара за баррель.

По итогам недели Brent снизилась на 4,2%, а WTI – на 4,4%.

Накануне Дональд Трамп сообщил об отмене военной операции против Ирана, сославшись на прогресс в переговорах с Тегераном. Ранее американский лидер предупреждал о возможности нанесения "очень сильного удара" по иранским объектам.

Однако в самом Иране поспешили охладить ожидания. Полуофициальное агентство Fars сообщило, что власти страны не утверждали текст какого-либо соглашения.

"Хотя это вполне может оказаться очередной ложной надеждой, реакция рынка была быстрой и однозначной", – отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Возможен новый рост цен

Эксперты отмечают, что текущая коррекция не означает завершения периода нестабильности.

По словам Тони Сикамора, пока стоимость нефти удерживается выше отметки 80 долларов за баррель, вероятность нового роста цен остается высокой.

Таким образом, несмотря на временное снижение котировок, нефтяной рынок продолжает находиться под влиянием геополитических рисков, а ситуация на Ближнем Востоке остается одним из главных факторов для дальнейшей динамики цен.

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