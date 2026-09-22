С 1 октября казахстанцам изменят порядок получения статуса безработного

С 1 октября в Казахстане изменится порядок присвоения статуса безработного. Период, в течение которого человеку будут искать подходящую работу, увеличится с двух до 13 дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В течение этого времени специалисты карьерных центров смогут подробнее изучить образование, опыт и профессиональные навыки соискателя, подобрать подходящие вакансии и при необходимости связаться с потенциальными работодателями.

При этом ждать все 13 дней потребуется не во всех случаях. Если подходящую работу найдут раньше, процесс трудоустройства продолжится без ожидания окончания установленного срока.

Помимо вакансий, человеку могут предложить другие меры содействия занятости, в том числе профессиональное обучение и субсидируемые рабочие места.

Чтобы воспользоваться мерами поддержки, сначала необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Сделать это можно в карьерном центре, через портал eGov или Электронную биржу труда Enbek.kz.

Что еще изменится

Главное изменение – максимальный срок получения выплаты составит три месяца. Продолжительность поддержки будет зависеть от того, сколько человек участвовал в системе обязательного социального страхования. При стаже от 6 до 12 месяцев выплату будут назначать на один месяц, от 12 до 24 месяцев – на два, от 24 месяцев и более – на три месяца.

Установят максимальный размер выплаты

С 1 октября также введут предельный размер социальной выплаты. Он составит не более 45% от семи минимальных заработных плат, установленных на момент возникновения права на получение денег.

Конкретная сумма для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально. При этом учтут среднемесячный доход, с которого в течение последних 24 месяцев производились социальные отчисления, а также продолжительность участия человека в системе обязательного социального страхования.

Социальные отчисления за работников перечисляет работодатель в Государственный фонд социального страхования. Их размер составляет 5%. Эти деньги не удерживаются из зарплаты сотрудника, а выплачиваются за счет работодателя.

Читай также:

Кому положена адресная социальная помощь в Казахстане: кто может получить АСП и что изменилось в 2026 году

До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой