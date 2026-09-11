С 1 октября в Казахстане изменят выплаты при потере работы

С 1 октября 2026 года в Казахстане изменится порядок назначения социальной выплаты по случаю потери работы. Новые правила будут действовать в рамках пилотного проекта и коснутся тех, у кого право на выплату возникнет после этой даты.

Главное изменение – максимальный срок получения выплаты составит три месяца. Продолжительность поддержки будет зависеть от того, сколько человек участвовал в системе обязательного социального страхования. При стаже от 6 до 12 месяцев выплату будут назначать на один месяц, от 12 до 24 месяцев – на два, от 24 месяцев и более – на три месяца.

Установят максимальный размер выплаты

С 1 октября также введут предельный размер социальной выплаты. Он составит не более 45% от семи минимальных заработных плат, установленных на момент возникновения права на получение денег.

Конкретная сумма для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально. При этом учтут среднемесячный доход, с которого в течение последних 24 месяцев производились социальные отчисления, а также продолжительность участия человека в системе обязательного социального страхования.

Социальные отчисления за работников перечисляет работодатель в Государственный фонд социального страхования. Их размер составляет 5%. Эти деньги не удерживаются из зарплаты сотрудника, а выплачиваются за счет работодателя.

Что нужно сделать при потере работы

Чтобы получить поддержку, сначала необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу.

Сделать это можно в карьерном центре по месту жительства, через портал eGov.kz или Электронную биржу труда Enbek.kz.

Социальная выплата рассматривается как временная поддержка на период поиска нового места работы. При этом основной задачей остается помощь человеку в скорейшем возвращении к занятости.

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