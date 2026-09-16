С 2028 года казахстанцы смогут официально работать в Южной Корее
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Граждан Казахстана планируют начать принимать на работу в Южной Корее по государственной системе Employment Permit System (EPS) с 2028 года. Соответствующий меморандум стал одним из 13 документов, которыми стороны обменялись в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.
Документ предусматривает официальный механизм трудоустройства казахстанцев через уполномоченные органы двух стран. Работа будет оформляться на основании трудового договора, а отбор и направление кандидатов – проходить в рамках государственной системы.
Казахстан официально стал 18-й страной – участницей EPS. Такое решение Правительство Южной Кореи приняло 14 августа 2026 года на заседании Комитета по политике в отношении иностранной рабочей силы. Работа по включению Казахстана в программу велась с 2023 года.
Где смогут работать казахстанцы
Участникам EPS предоставляется виза E-9 сроком до трех лет с возможностью продления общего периода пребывания до четырех лет и десяти месяцев.
Трудоустройство предусмотрено по пяти основным направлениям: производство, строительство, сельское хозяйство и животноводство, рыболовство и сфера услуг. EPS действует в Южной Корее с 2004 года и предназначена для привлечения иностранных работников на предприятия, испытывающие нехватку кадров.
Общая квота EPS на 2026 год составляет 80 тысяч иностранных работников. При этом отдельная квота для Казахстана пока не определена – ее установит корейская сторона после полноценного запуска программы.
До начала приема работников Казахстану предстоит подготовить необходимую инфраструктуру. В Алматы планируется открыть специализированный EPS-центр, запустить тестирование EPS-TOPIK на знание корейского языка и организовать предвыездную подготовку кандидатов. Первое привлечение казахстанских работников ожидается в 2028 году после завершения всех необходимых процедур.
В Министерстве труда отмечают, что система должна создать дополнительный легальный канал трудоустройства казахстанцев за рубежом и обеспечить прозрачную процедуру отбора и оформления работников.
Кто сможет участвовать в программе
Напомним, ранее Минтруда разъяснило предварительный порядок отбора казахстанцев для работы в Южной Корее по EPS. Участвовать смогут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 39 лет, не имеющие судимости, запрета на въезд или фактов депортации из Южной Кореи, а также ограничений на выезд из Казахстана.
Кандидатам предстоит сдать экзамен по корейскому языку EPS-TOPIK, пройти оценку профессиональных навыков и медицинское обследование. При отборе также будут учитывать образование, опыт работы и сертификаты.
Отбор будет проходить по балльной системе. При этом успешная сдача экзамена и включение в список кандидатов еще не гарантируют трудоустройство: окончательное решение будет принимать южнокорейский работодатель, а количество принятых работников будет зависеть от установленной для Казахстана квоты.
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