С 2028 года казахстанцы смогут официально работать в Южной Корее

Граждан Казахстана планируют начать принимать на работу в Южной Корее по государственной системе Employment Permit System (EPS) с 2028 года. Соответствующий меморандум стал одним из 13 документов, которыми стороны обменялись в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.

Документ предусматривает официальный механизм трудоустройства казахстанцев через уполномоченные органы двух стран. Работа будет оформляться на основании трудового договора, а отбор и направление кандидатов – проходить в рамках государственной системы.

Казахстан официально стал 18-й страной – участницей EPS. Такое решение Правительство Южной Кореи приняло 14 августа 2026 года на заседании Комитета по политике в отношении иностранной рабочей силы. Работа по включению Казахстана в программу велась с 2023 года.

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Где смогут работать казахстанцы

Участникам EPS предоставляется виза E-9 сроком до трех лет с возможностью продления общего периода пребывания до четырех лет и десяти месяцев.

Трудоустройство предусмотрено по пяти основным направлениям: производство, строительство, сельское хозяйство и животноводство, рыболовство и сфера услуг. EPS действует в Южной Корее с 2004 года и предназначена для привлечения иностранных работников на предприятия, испытывающие нехватку кадров.

Общая квота EPS на 2026 год составляет 80 тысяч иностранных работников. При этом отдельная квота для Казахстана пока не определена – ее установит корейская сторона после полноценного запуска программы.

До начала приема работников Казахстану предстоит подготовить необходимую инфраструктуру. В Алматы планируется открыть специализированный EPS-центр, запустить тестирование EPS-TOPIK на знание корейского языка и организовать предвыездную подготовку кандидатов. Первое привлечение казахстанских работников ожидается в 2028 году после завершения всех необходимых процедур.

В Министерстве труда отмечают, что система должна создать дополнительный легальный канал трудоустройства казахстанцев за рубежом и обеспечить прозрачную процедуру отбора и оформления работников.