АО «Пассажирские перевозки» напомнило казахстанцам о перечне предметов, которые запрещено провозить в поездах. Попытка пронести опасные вещества или оружие может обернуться не только отказом в посадке, но и уголовной ответственностью.

Перед отправлением все пассажиры проходят обязательный досмотр на железнодорожных вокзалах. Для проверки багажа используются рентгеновские установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. На вокзалах работают системы видеонаблюдения, а безопасность обеспечивают сотрудники полиции и службы охраны.

В поезда запрещено брать:

взрывчатые вещества , взрывные устройства, салюты и фейерверки;

, взрывные устройства, салюты и фейерверки; радиоактивные , наркотические и легковоспламеняющиеся вещества, включая бензин, метанол и другие опасные жидкости;

, и вещества, включая бензин, метанол и другие опасные жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества;

вещества; ядовитые и сильнодействующие вещества;

вещества; инфекционно опасные материалы;

материалы; все виды огнестрельного, травматического, газового, электрического и метательного оружия, а также холодное оружие – сабли, кинжалы, шпаги, кастеты и другие подобные предметы;

оружия, а также оружие – сабли, кинжалы, шпаги, кастеты и другие подобные предметы; боеприпасы, в том числе боевые, травматические, холостые и охотничьи патроны.

В компании также сообщили, что продолжают усиливать меры безопасности. Сейчас системами видеонаблюдения оснащены 1 100 пассажирских вагонов, включая поезда Talgo и стандартные составы. Видеозаписи в режиме реального времени поступают в Ситуационный центр, где специалисты отслеживают возможные происшествия и при необходимости оперативно реагируют.

В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров заранее ознакомиться с правилами перевозки и соблюдать требования безопасности во время поездок.

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