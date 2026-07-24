С этим не пустят в поезд: что запрещено брать пассажирам

24 Июля 2026, 10:39
АВТОР
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Baq.kz 24 Июля 2026, 10:39
24 Июля 2026, 10:39
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Фото: Baq.kz

АО «Пассажирские перевозки» напомнило казахстанцам о перечне предметов, которые запрещено провозить в поездах. Попытка пронести опасные вещества или оружие может обернуться не только отказом в посадке, но и уголовной ответственностью.

Перед отправлением все пассажиры проходят обязательный досмотр на железнодорожных вокзалах. Для проверки багажа используются рентгеновские установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. На вокзалах работают системы видеонаблюдения, а безопасность обеспечивают сотрудники полиции и службы охраны.

В поезда запрещено брать:

  • взрывчатые вещества, взрывные устройства, салюты и фейерверки;
  • радиоактивные, наркотические и легковоспламеняющиеся вещества, включая бензин, метанол и другие опасные жидкости;
  • воспламеняющиеся твердые вещества;
  • ядовитые и сильнодействующие вещества;
  • инфекционно опасные материалы;
  • все виды огнестрельного, травматического, газового, электрического и метательного оружия, а также холодное оружие – сабли, кинжалы, шпаги, кастеты и другие подобные предметы;
  • боеприпасы, в том числе боевые, травматические, холостые и охотничьи патроны.

В компании также сообщили, что продолжают усиливать меры безопасности. Сейчас системами видеонаблюдения оснащены 1 100 пассажирских вагонов, включая поезда Talgo и стандартные составы. Видеозаписи в режиме реального времени поступают в Ситуационный центр, где специалисты отслеживают возможные происшествия и при необходимости оперативно реагируют.

В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров заранее ознакомиться с правилами перевозки и соблюдать требования безопасности во время поездок.

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