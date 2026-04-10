В Молдове под вопросом проведение концертов с участием Дианы Арбениной, Нурлана Сабурова и Олега Винника. Соответствующую рекомендацию озвучило Министерство культуры страны, передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что считают неуместным проведение трех мероприятий с участием этих артистов. Организаторам уже направлены уведомления с рекомендацией прекратить любые договорные отношения.

В министерстве пояснили, что такие меры предлагаются для предотвращения возможных ситуаций, при которых артистам может быть отказано во въезде в страну. Это, в свою очередь, может привести к срыву концертов.

При этом власти подчеркнули, что речь идёт именно о рекомендации, а не о прямом запрете на проведение мероприятий.

Министерство культуры также напомнило, что организаторы должны учитывать возможные риски при приглашении зарубежных гостей и оценивать их влияние на общественную повестку.

В то же время в ведомстве отметили, что культурное пространство должно оставаться местом диалога, свободы и художественного самовыражения.

По информации местных СМИ, окончательное решение по проведению концертов пока не принято.

Напомним, ранее стало известно, что комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Предварительные причины связаны с нарушениями миграционного и налогового законодательства. Министерство иностранных дел Казахстана прояснило ситуацию вокруг комика, объяснив, что сам Сабуров в посольство Казахстана в России не обращался. Также в МИД сообщили, что от российских правоохранительных и иных официальных органов никакой информации о нём не поступало.

После этого были отменены его концерты в Китае.