Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

В Пекине небольшой самолет врезался в небоскреб CITIC Tower, который также называют China Zun.

По данным CNN, это самое высокое здание в китайской столице.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно падающие обломки с верхних этажей здания, а также хвостовая часть воздушного судна и поврежденный автомобиль такси на земле.

По данным очевидцев, после инцидента из небоскреба была проведена эвакуация. Люди собрались на улице возле здания, где находились пожарные расчеты, полиция и машины скорой помощи.

Сообщается, что регистрационный номер самолета указывает на легкий спортивный самолет китайского производства Sunward SA 60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании. Также отмечается возможное значительное отклонение траектории полета воздушного судна. 🔴 #SONDAKİKA | İddialara göre bir uçak, Pekin’deki CITIC Kulesi’ne çarptı. Uçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve ilk bilgilere göre uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.



🔴 #BREAKING | Reports claim that an aircraft has crashed into the CITIC Tower in Beijing.… pic.twitter.com/OX2EFUEWiK — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) June 26, 2026

Официальные власти пока не предоставили подробных комментариев по поводу произошедшего.

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