Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Сегодня 2026, 19:54
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Istockphoto Сегодня 2026, 19:54
Сегодня 2026, 19:54
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Фото: Istockphoto

В Пекине небольшой самолет врезался в небоскреб CITIC Tower, который также называют China Zun. 

По данным CNN, это самое высокое здание в китайской столице.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно падающие обломки с верхних этажей здания, а также хвостовая часть воздушного судна и поврежденный автомобиль такси на земле.

По данным очевидцев, после инцидента из небоскреба была проведена эвакуация. Люди собрались на улице возле здания, где находились пожарные расчеты, полиция и машины скорой помощи.

Сообщается, что регистрационный номер самолета указывает на легкий спортивный самолет китайского производства Sunward SA 60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании. Также отмечается возможное значительное отклонение траектории полета воздушного судна.

Официальные власти пока не предоставили подробных комментариев по поводу произошедшего.

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