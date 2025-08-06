Задержанный по делу об избиении 8-летнего мальчика в Балхаше сообщил полиции, что второй пытался совершить сексуальные действия в отношении его дочери, передает BAQ.KZ.

Telegram-канал "За нами уже выехали" выяснил, что обидчик оказался супругом сестры бывшего мужа матери пострадавшего ребенка. Как оказалось, мальчик гостил у семьи тети с двадцатых чисел июля. Первого августа мать попросили приехать, но о состоянии ребенка не обмолвились.

Адвокат женщины рассказал, что когда она прибыла на место, то была поражена – ребенок был жутко избит.

"Когда к нему психолог-мужчина подошел, он начал закрываться. Он говорил, что его били деревянными и металлическими предметами. И потом, ребенок начинает теряться, капризничать, то плачет, то смеется: у него стрессовое состояние такое", - говорится в публикации.

Сам подозреваемый рассказал, что избил мальчика из-за того, что тот якобы совершил действия сексуализированного характера в отношении его четырехлетней дочери.

По словам мужчины, в тот день он покормил детей и они пошли вместе смотреть планшет, сам он остался убирать со стола. Затем через 10-15 минут он проходил мимо комнаты, где были дети и увидел, как рассказал, обнаженную дочь и племянника своей жены со спущенными шортами.

"Он лежал на ней прям как взрослые люди лежат. Я подбегаю, говорю: "ты что делаешь?" Пока я дочу осматривал, он вскочил и резко оделся. Все, я отключился. Я не помню, что я вытворял. Потом жена приехала, я успел ей позвонить", - рассказал он.

Мужчина добавил, что не стал подавать заявление в полциию из-за казахского "уят".

"По его словам, даже когда показывали дочь гинекологу, сказали, что она упала с качели. Он думал, что ситуация просто решится сама собой, то есть все просто забудут случившееся. Также он заверил, что хотел помочь деньгами на лечение мальчика и не поднимать скандал, чтобы не выносить сор из избы. Однако, когда ситуация получила огласку, он решился рассказать свою версию произошедшего. И дал комментарий, по его словам, до подписания документа о неразглашении сведений", - заключил портал.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Подозреваемого водворили в ИВС. Отмечается, что расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Также в ДП рассказали, что подозреваемый в избиении подал встречное заявление.

"По заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - прокомментировали в ДП.

Иная информация в интересах следствия, по словам стражей порядка, разглашению не подлежит.

Напомним, ранее мать мальчика Мадина Досымбекова заявила, что её сына пытали: ломали пальцы, били по голове и обжигали тело. В качестве предполагаемого нападавшего она назвала сотрудника АО "Казахмыс". В компании выразили обеспокоенность и пообещали содействие следствию.