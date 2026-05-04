Самурайский меч Масимова продали за 1,5 млн тенге на аукционе

В Астана на аукционе был продан самурайский меч, который нашёл нового владельца. Лот являлся одним из конфискованных предметов в рамках дела бывшего председателя КНБ Карим Масимов, передает BAQ.kz.

Согласно данным торгов, стартовая цена лота под названием "самурайский меч" составляла 379 904 тенге. Аукцион прошёл 29 апреля 2026 года в 12:00 и завершился продажей за 1 586 954 тенге. Размер гарантийного взноса составлял 81 408 тенге.

Торги проводились по методу повышения цены, при этом была предусмотрена возможность продажи единственному участнику. В результате аукцион был признан состоявшимся.

В описании лота указано, что клинок изготовлен из стали и имеет продольную выемку. Ножны выполнены из чёрного материала, а рукоять - из серого металла с геометрическим орнаментом.

Согласно оценочному документу, стоимость имущества составляла 542 719 тенге.

Продавцом выступило ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами". Объект находился на территории района Нура.

Отмечается, что к цене аукциона дополнительно начисляется 16% НДС. Потенциальным покупателям также была предоставлена возможность ознакомиться с лотом до начала торгов.

Напомним, в сентябре 2025 года на Электронной торговой площадке повторно были выставлены на продажу предметы из особняка Карима Масимова. Всего на аукцион были отправлены 11 лотов общей стартовой стоимостью 3,5 млн тенге.

Среди них - авторучка Montegrappa Italia за 440 тысяч тенге и сувенирная ручка Viskonti Firenze за 402 тысячи тенге. Ранее их пытались продать дороже - за 628 и 575 тысяч тенге соответственно, однако покупателей не нашлось.

На торгах также представлены 13 коллекционных и сувенирных монет стоимостью от 80 до 198 тысяч тенге. Кроме того, на продажу выставлены:кожаный ремень с национальным орнаментом - 183 тыс. тг; сабля в ножнах - 930 тыс. тг; кинжал из стали - 185 тыс. тг; сабля из жёлтого металла - 837 тыс. тг; два топора - 38 тыс. тг.

